На Кубани спрос на подержанные электромобили вырос на 126%

Летом 2026 года в Краснодарском крае продажи подержанных электромобилей увеличились на 126% по сравнению с летом 2025 года, гибридов — на 32%, дизельных автомобилей — на 23%. Такие данные приводит автомобильный сайт «Дром».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Продажи электромобилей с пробегом летом оказались на 97% выше весеннего показателя. Наиболее востребованной моделью стал Nissan Leaf: за год продажи автомобиля выросли в два раза, а средняя стоимость увеличилась на 22%, до 1 млн руб.

Второе место по объему продаж заняла Tesla Model 3. Спрос на модель вырос на 375% год к году, при этом средняя цена снизилась на 19%, до 2,9 млн руб. Продажи Zeekr 001 увеличились на 71%, а средняя стоимость автомобиля выросла на 26%, до 6,5 млн руб.

Спрос на подержанные гибриды летом вырос на 32% год к году и на 7% относительно весны. Лидером по продажам стала Toyota Prius: ее продажи увеличились на 2%, а средняя цена снизилась на 12%, до 951 тыс. руб. Nissan Note занял второе место — спрос на него вырос на 17%, до 1,2 млн руб. в среднем за автомобиль. Продажи Nissan Serena увеличились на 67%, средняя стоимость снизилась на 1%, до 1,8 млн руб.

Дизельные автомобили летом выбирали на 23% чаще, чем годом ранее, и на 3% чаще, чем весной. Среди наиболее востребованных моделей — BMW 5-й серии, BMW X5 и Toyota Land Cruiser Prado. Продажи BMW 5 серии выросли на 21%, BMW X5 — на 41%, а Toyota Land Cruiser Prado — также на 41%. Средняя стоимость BMW 5-й серии и BMW X5 снизилась на 10%, до 2,7 млн и 3,9 млн руб. соответственно. Цена Toyota Land Cruiser Prado сократилась на 2%, до 3,5 млн руб.

В «Дроме» не связывают приведенные показатели напрямую с одной причиной, однако рост спроса на автомобили с альтернативными силовыми установками и дизельные машины пришелся на период летних перебоев с доступностью топлива в регионе.

Наталья Белоштейн