Беглов заявил о планах построить Кольцевую линию метро в Петербурге к 2040 году

Санкт-Петербург рассчитывает реализовать планы по строительству Кольцевой линии метрополитена в срок, предусмотренный Генеральным планом города, то есть до 2040 года. Об этом 21 сентября заявил губернатор Александр Беглов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге рассчитывают завершить строительство Кольцевой линии метро к 2040 году, заявил Александр Беглов

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ В Петербурге рассчитывают завершить строительство Кольцевой линии метро к 2040 году, заявил Александр Беглов

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Заявление прозвучало на фоне подготовки проекта планировки территории для второго участка Кольцевой линии — от станции «Лесная-2» до «Площади Калинина». В его состав войдут две станции — «Арсенальная» и «Площадь Калинина».

Обе станции планируется построить глубокого заложения с островными пассажирскими платформами. Для «Арсенальной» предусмотрено два выхода на проспект Маршала Блюхера, для «Площади Калинина» — два выхода в районе пересечения Кондратьевского и Полюстровского проспектов.

Ранее был подготовлен проект планировки другого участка Кольцевой линии — от «Площади Калинина» до «Ладожской-2». На нем также предусмотрены станции «Полюстровский проспект-2» и «Большеохтинская-2». Кроме того, готов проект планировки территории для депо «Ладожское».

По словам Александра Беглова, реализация первых двух участков Кольцевой линии позволит улучшить транспортную доступность Калининского и Красногвардейского районов.

«Целенаправленно движемся к созданию Кольцевой линии метрополитена. Она нужна Петербургу. Город делает все, чтобы планы по ее строительству были реализованы в срок, предусмотренный нашим Генеральным планом»,— отметил губернатор.

Матвей Николаев