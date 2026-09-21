В Новороссийске поезда задерживаются из-за приостановки движения на перегоне

Из-за временной приостановки движения на перегоне «Двойная — Ельмут» Северо-Кавказской железной дороги изменилось расписание отправления четырех пассажирских поездов. Об этом сообщает пресс-служба «Федеральной пассажирской компании».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Поезд № 14 «Сириус — Саратов» отправится не ранее 21:30 вместо 18:02. Поезд № 270 «Адлер — Чита» — не ранее 23:30 вместо 17:22. Поезд № 346 «Адлер — Нижневартовск» отправится не ранее 20:00 вместо 19:10. Поезд № 254 «Новороссийск — Уфа» — не ранее 20:10 вместо 19:15.

Отмечается, что железнодорожники работают над восстановлением движения и сокращением отставания от графика.

Константин Соловьев