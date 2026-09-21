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В Сочи явка на выборах в Госдуму превысила 65%

Явка избирателей на выборах депутатов Госдумы в Сочи превысила 65%. По предварительным данным, «Единая Россия» получает более 54,8% голосов. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин.

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Южном одномандатном округе №54, по словам господина Прошунина, лидирует кандидат от «Единой России» Константин Затулин.

Глава города отметил, что общественные наблюдатели и эксперты отметили организацию голосования и соблюдение законодательства. Окончательные результаты выборов должна объявить Центральная избирательная комиссия.

Наталья Белоштейн

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