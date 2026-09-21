Названо авто с самым высоким рейтингом среди машин Яндекс Драйва в Петербурге

Электромобиль UMO 5 получил самую высокую среднюю оценку пользователей среди автомобилей Яндекс Драйва в Санкт-Петербурге — 4,81 балла из пяти. Рейтинг составили по итогам первых четырех месяцев работы модели в сервисе — с конца апреля по август 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Почти 40 тыс. петербуржцев совершили более 67 тыс. поездок на UMO 5

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Почти 40 тыс. петербуржцев совершили более 67 тыс. поездок на UMO 5

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

За этот период почти 40 тыс. уникальных пользователей совершили на UMO 5 более 67 тыс. поездок. Для составления рейтинга аналитики Яндекс Драйва изучили 23 тыс. оценок, оставленных после поездок.

Для 95% пользователей эта модель стала первым электромобилем, на котором они совершили поездку в Яндекс Драйве. В среднем аренда UMO 5 длится 67 минут, а средняя длина поездки составляет 24,5 км.

Почти половина аренд приходится на поминутный тариф, около трети — на тариф с фиксированной стоимостью, еще почти пятая часть — на тариф «Часы и дни».

Первые 300 UMO 5 Яндекс Драйв добавил в петербургский автопарк в конце апреля 2026 года. Сейчас электромобили составляют около 15% машин сервиса в городе. Для них в Петербурге действует зона бесплатного завершения аренды.

Матвей Николаев