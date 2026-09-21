Почти три тысячи бюллетеней в Петербурге оказались испорченными после трех дней голосования
После трех дней голосования в Санкт-Петербурге почти 3 тыс. бюллетеней оказались непригодными для определения результатов выборов. Об этом 21 сентября журналистам сообщил председатель петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин.
В Петербурге выявили более 2,7 тыс. испорченных бюллетеней на выборах в Госдуму
Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ
На выборах депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга в урнах обнаружили 49 тыс. бюллетеней, из которых 836 оказались испорченными. На выборах в Госдуму из 220 тыс. выданных бюллетеней недействительными для определения результата стали 2 775.
«Иногда ставят вместо одной галочки две. Иногда не ставят ни одной. В итоге такая статистика»,— пояснил господин Мейксин.
Глава горизбиркома также сообщил, что, по его данным, несколько человек забрали бюллетени с избирательных участков домой.