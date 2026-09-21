В Красносельском районе Петербурга нашли несанкционированную свалку
Прокуратура Красносельского района Санкт-Петербурга выявила нарушения природоохранного законодательства на земельном участке на Петергофском шоссе. Об этом 21 сентября сообщили в надзорном ведомстве.
Прокуратура выявила складирование отходов на земельном участке на Петергофском шоссе
Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга
В ходе проверки установлено, что организация складировала на территории отходы, в том числе автомобильные покрышки, детали от разборки транспортных средств, полимерный и строительный мусор. Кроме того, на участке была организована стоянка.
Прокурор внес представление генеральному директору ООО «Специализированный застройщик „Петергофстрой“». После рассмотрения представления организация начала принимать меры для устранения выявленных нарушений.