В Красносельском районе Петербурга нашли несанкционированную свалку

Прокуратура Красносельского района Санкт-Петербурга выявила нарушения природоохранного законодательства на земельном участке на Петергофском шоссе. Об этом 21 сентября сообщили в надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прокуратура выявила складирование отходов на земельном участке на Петергофском шоссе

Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга Прокуратура выявила складирование отходов на земельном участке на Петергофском шоссе

Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга

В ходе проверки установлено, что организация складировала на территории отходы, в том числе автомобильные покрышки, детали от разборки транспортных средств, полимерный и строительный мусор. Кроме того, на участке была организована стоянка.

Прокурор внес представление генеральному директору ООО «Специализированный застройщик „Петергофстрой“». После рассмотрения представления организация начала принимать меры для устранения выявленных нарушений.

Матвей Николаев