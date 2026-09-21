Петербург занял 14-е место в России по покупательной способности медианной зарплаты

Санкт-Петербург занял 14-е место среди российских регионов по покупательной способности медианной заработной платы. Такие данные приводит РИА Новости в исследовании, основанном на официальной статистике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петербург вошел в число регионов с наиболее высокой покупательной способностью зарплат

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Петербург вошел в число регионов с наиболее высокой покупательной способностью зарплат

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Для оценки покупательной способности исследователи сопоставили медианные зарплаты жителей регионов после вычета НДФЛ со стоимостью фиксированного набора товаров и услуг. Регионы ранжировали по количеству таких наборов, которое можно приобрести на чистую медианную зарплату.

В Петербурге этот показатель составил 2,9 фиксированного набора. Медианные зарплаты рассчитывали на основе официальных данных за апрель—июнь 2026 года, а стоимость потребительского набора взяли из региональной статистики Росстата.

Первое место в рейтинге занял Ямало-Ненецкий автономный округ: там чистая медианная зарплата позволяет приобрести 5,1 фиксированного набора товаров и услуг.

В среднем по России на чистую медианную зарплату можно купить около 2,7 такого набора. Показатель на уровне среднероссийского или выше зафиксирован в 22 из 85 регионов.

Матвей Николаев