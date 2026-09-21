Путин и Токаев обсудили сотрудничество и выборы в России

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Тот поздравил господина Путина с «успешным проведением выборов» в Госдуму. Результаты выборов, как считает господин Токаев, «свидетельствуют о широкой поддержке стратегического курса президента России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (слева) и президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (слева) и президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Лидеры двух стран обсудили «некоторые практические вопросы двусторонней повестки», а также взаимодействие на евразийском пространстве. Они «подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее динамичное развитие отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества» России и Казахстана, сообщает пресс-служба Кремля.

Выборы в Госдуму продолжались с 18 по 20 сентября. По последним данным, явка превысила 56%. После подсчета 95% голосов на выборах в Госдуму «Единая Россия» сохраняет лидерство с 57,83% голосов. Касым-Жомарт Токаев направил Владимиру Путину поздравительную телеграмму, назвав голосование важным событием в общественно-политической жизни страны.

О ходе выборов читайте в публикации «Ъ» «Отработали на пятерку».