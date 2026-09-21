В Сочи 23 и 24 сентября ожидаются сильные дожди и шквалистый ветер

В Сочи и на федеральной территории «Сириус» ожидается комплекс неблагоприятных гидрометеорологических явлений. По данным синоптиков, ухудшение погоды прогнозируется днем и до конца суток 23 сентября, а также в течение суток 24 сентября, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

На территории Сочи и ФТ «Сириус» ожидаются сильные дожди и ливни. Осадки будут сопровождаться грозами, градом и шквалистым усилением ветра. Скорость ветра при порывах может достигать 15–20 м/с. В отдельных районах прогнозируются сильные ливни и очень сильные дожди.

Из-за осадков на реках ожидаются резкие подъемы уровней воды. Местами они могут достигнуть неблагоприятных отметок. В горной части курорта также повышается риск схода селевых потоков небольшого объема.

На участке побережья Магри—Веселое существует опасность формирования смерчей над морем.

Жителям и гостям Сочи рекомендовано соблюдать меры предосторожности в период действия неблагоприятных погодных условий. В частности, рекомендуется воздержаться от отдыха у воды, а автомобили не оставлять под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями.

При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо обращаться по единому номеру 112.

Мария Удовик