Жителя Сочи приговорили к трем годам колонии-поселения за публикации в соцсети

Центральный районный суд Сочи вынес приговор местному жителю, признав его виновным в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ и в действиях, связанных с возбуждением ненависти и вражды. Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Приговор пока не вступил в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов региона в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как установил суд, в июле 2024 года фигурант дела, являясь администратором созданной им страницы в социальной сети, неоднократно размещал публикации и комментарии, которые содержали, по версии суда, заведомо ложные сведения об использовании Вооруженных сил РФ.

В размещенных материалах, согласно материалам дела, также использовались оскорбительные и нецензурные выражения. Кроме того, в публикациях содержались призывы к действиям, связанным с насилием, опасностью и причинением вреда в отношении русских людей.

Доступ к странице был открыт для неопределенного круга пользователей интернета, что обеспечивало возможность ознакомиться с размещенными на ней материалами.

Фигурант дела в судебном заседании полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. От дачи показаний он отказался.

Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 1 ст. 282 и ч. 1 ст. 207.3 УК РФ, и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии-поселении.

Приговор Центрального районного суда Сочи в законную силу не вступил.

Мария Удовик