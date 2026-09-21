В Петербурге до декабря изменится схема движения на Приморском шоссе

В Санкт-Петербурге с 21 сентября начали действовать новые ограничения движения в Василеостровском и Приморском районах. С 22 сентября дополнительное ограничение введут в Выборгском районе, сообщили в Государственной административно-технической инспекции.

На Васильевском острове с 21 сентября по 15 октября ограничено движение по улице Нахимова на участке от Наличной улицы до Малого проспекта В.О. Ограничения связаны со строительством газопровода.

В Выборгском районе с 22 по 25 сентября автомобилистам ограничат проезд по улице Орбели от проспекта Пархоменко до Светлановского проспекта. Здесь будут ремонтировать дорожное покрытие.

Более продолжительные ограничения введены в Приморском районе. С 21 сентября по 20 декабря они будут действовать сразу на нескольких участках в связи со строительством дороги.

Движение ограничили по Приморскому шоссе от Михайловской улицы до 1-го Лахтинского моста, при этом закрыт разворот из области в область. Также ограничен проезд по Лахтинскому проспекту от Морской улицы до Приморского шоссе и по Бобыльской улице от Высотной улицы до Лахтинского проспекта.

Кроме того, полностью закрыто движение по Приморской улице в створе Приморского шоссе.

Матвей Николаев