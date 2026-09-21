Петербургские застройщики привлекли почти 47 млрд рублей через облигации

Петербургские девелоперы с начала 2026 года привлекли около 47 млрд рублей за счет размещения облигаций. На них пришлось 57% общего объема облигационных размещений российских застройщиков, сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на обзор ПАО «Совкомбанк».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На петербургских девелоперов пришлось 57% облигационных размещений в России

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ На петербургских девелоперов пришлось 57% облигационных размещений в России

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Крупнейшие объемы размещений пришлись на Legenda — 11,25 млрд рублей, Glorax — 11 млрд рублей, Setl Group — 10,5 млрд рублей и ЛСР — 10 млрд рублей.

В совокупности эти четыре компании привлекли около 42,75 млрд рублей, то есть большую часть средств, привлеченных петербургскими девелоперами через облигационные инструменты.

Для сравнения, в 2025 году российские застройщики привлекли посредством облигационных размещений около 97,5 млрд рублей. Годом ранее объем составил около 96,8 млрд рублей.

Матвей Николаев