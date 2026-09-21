Лукашенко заявил об отсутствии свободных объемов калия для поставок Западу

У Белоруссии пока нет возможности поставлять калийные удобрения странам Запада, потому что все имеющиеся у нее объемы законтрактованы, заявил президент республики Александр Лукашенко. На прошлой неделе он говорил о готовности поставить эти удобрения США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Господин Лукашенко поднял эту тему на встрече с главой таможенного комитета Владимиром Орловским. По данным белорусского правительства, республике удалось переориентировать товарные потоки на восток. Одним из свидетельств тому президент назвал недавние переговоры с представителями США.

«Мы даже если бы захотели поставить (калий.— "Ъ") куда-то на другие, западные рынки, просто этих объемов нет — все законтрактовано»,— заверил Александр Лукашенко, слова которого приводит его пресс-служба.

Власти США стали смягчать санкции в отношении Белоруссии в 2025 году. Из санкционного списка исключили в том числе крупного производителя калийных удобрений «Беларуськалий». В обмен власти Белоруссии начали освобождать заключенных. 15 сентября в Минске прошла встреча господина Лукашенко со спецпосланником американского президента Джоном Коулом.

Подробности — в материале «Ъ» «Заморозка активов Минска дала трещину».