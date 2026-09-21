Лукашенко заявил об отсутствии свободных объемов калия для поставок Западу
У Белоруссии пока нет возможности поставлять калийные удобрения странам Запада, потому что все имеющиеся у нее объемы законтрактованы, заявил президент республики Александр Лукашенко. На прошлой неделе он говорил о готовности поставить эти удобрения США.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
Господин Лукашенко поднял эту тему на встрече с главой таможенного комитета Владимиром Орловским. По данным белорусского правительства, республике удалось переориентировать товарные потоки на восток. Одним из свидетельств тому президент назвал недавние переговоры с представителями США.
«Мы даже если бы захотели поставить (калий.— "Ъ") куда-то на другие, западные рынки, просто этих объемов нет — все законтрактовано»,— заверил Александр Лукашенко, слова которого приводит его пресс-служба.
Власти США стали смягчать санкции в отношении Белоруссии в 2025 году. Из санкционного списка исключили в том числе крупного производителя калийных удобрений «Беларуськалий». В обмен власти Белоруссии начали освобождать заключенных. 15 сентября в Минске прошла встреча господина Лукашенко со спецпосланником американского президента Джоном Коулом.
Подробности — в материале «Ъ» «Заморозка активов Минска дала трещину».
Смягчение американских ограничений само по себе не означает быстрого возвращения белорусского калия на западные рынки. Для поставок в США окно стало более реальным: снятие санкций с «Беларуськалия» и стремление диверсифицировать поставки хлористого калия делают импорт из Белоруссии вероятным. Однако запрет Европейского союза на транзит белорусских удобрений через Литву не позволяет быстро восстановить прежние объемы.
Экспорт продукции «Беларуськалия» не прекращался и после введения санкций. В 2025 году Белоруссия поставила через Россию 11,9 млн тонн хлористого калия, а участники рынка не ожидали существенных изменений в сложившейся логистике после смягчения ограничений. Поэтому возможное возвращение на Запад упирается не только в политическое разрешение, но и в наличие свободных партий и доступных маршрутов.