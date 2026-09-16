Заморозка активов Минска дала трещину

США готовы разморозить деньги Белоруссии в американских банках. Их вернут Минску — Белый дом уже думает над тем, как именно это сделать, сказал спецпосланник Дональда Трампа Джон Коул на встрече с Александром Лукашенко. В ответ президент Белоруссии указал, что он теперь полностью открыт к диалогу с Вашингтоном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Переговоры Коула и Лукашенко длились три часа. По итогам их прошлых встреч США каждый раз смягчали санкции в отношении Минска. А как будет сейчас, выяснял “Ъ FM”. 11 сентября Александр Лукашенко заявил, что в американском Citibank «застряли» белорусские деньги. Он даже раскрыл точную сумму — $44 млн. Президент Белоруссии назвал санкции «позором» для США, но попросил все же вернуть средства. По словам Лукашенко, только после этого Минск будет разговаривать с Вашингтоном «о серьезном».

Спецпосланник Джон Коул услышал белорусского лидера. На переговорах 15 сентября стороны согласовали разблокировку активов и договорились вести диалог дальше, в том числе по ядерным материалам. Теперь от Лукашенко ждут жеста доброй воли, говорит белорусский политолог Дмитрий Болкунец:

«В начале января 2026 года несколько депутатов европейских стран выдвинули президента Трампа и Джона Коула на Нобелевскую премию мира за помощь в решении вопроса по освобождению заключенных в Белоруссии. Я знаю, что администрация Белого дома очень тщательно работает над этим вопросом, чтобы добиться разрешения гуманитарного кризиса, и они придают этому особое значение.

США хотят глобально восстановить отношения с официальным Минском, включая восстановление посольств. Посольства полноценно не работают в Белоруссии почти 20 лет. Джон Коул в том числе работает над этим вопросом. Если Лукашенко будет соблюдать все договоренности и обещания, которые он дал Трампу, это будет иметь определенное значение».

Впрочем, существенного прогресса США на переговорах пока не добились, рассказал “Ъ FM” руководитель российских программ Финского института международных отношений Аркадий Мошес:

«До последнего пытались найти какую-то компромиссную формулу. Лукашенко начинает сыпать малопонятными предложениями. Допустим, замороженные деньги можно разморозить, они не такие большие. Но, например, весь разговор о ядерных хранилищах — это сказки. Может быть, он исходит из того, что Трамп вообще ничего не понимает. Вообще-то, в Белоруссии никаких хранилищ для ядерных материалов нет. Есть план создания хранилищ к 2030-2031 году, и на них можно будет хранить отработанный уран с ядерных станций».

Помимо прочего, Лукашенко предложил США закупать у Белоруссии калийные удобрения. Это не очень выгодная для американцев сделка, продолжает Аркадий Мошес:

«Да, Трампу нужны дешевые белорусские калийные удобрения, потому что он разругался с Канадой. Но, во-первых, дешевыми они не станут, потому что идут через Санкт-Петербург и другие российские порты, где, скорее всего, будут смешиваться с российскими удобрениями».

В состав американской делегации вошла советник Управления спецпосланников по Белоруссии и Украине при Белом доме Сара Райан. Но вряд ли Лукашенко обсуждал с ней мирные переговоры между Москвой и Киевом, рассуждает президент Ассоциации Евро-атлантического сотрудничества Татьяна Пархалина:

«Ведение этой игры согласовывалось с Москвой, в этом нет никакого сомнения, но дальше, как мне представляется, он достаточно самостоятельно разыгрывает несколько партий. Российско-американский трек возобновлен: снова прилетали Кушнер и Уиткофф в Москву, а затем в Киев. Первый раз, кстати, — до этого прилетал директор ЦРУ. Лукашенко какую-то роль сможет сыграть, но пока я думаю, что это самостоятельный трек российско-американских договоренностей. Не думаю, что Москва будет полагаться на усилия Минска в этом вопросе».

Украина готова разговаривать с Россией через Лукашенко, считает директор Совета по международным отношениям «Минский диалог» Евгений Прейгерман. По крайней мере, так говорят его источники в Киеве:

«Белорусский канал однозначно может быть использован, чтобы помочь этому мирному процессу двигаться как можно быстрее. Что касается Украины, то там некоторые люди в высоких кабинетах рассматривают Лукашенко, несмотря на всю риторику, как потенциально важный канал, который можно использовать».

США с 2025 года смягчают санкции в отношении Белоруссии. В обмен власти страны освобождают заключенных, которых осудили во время протестов оппозиции в 2020 году.

Леонид Пастернак