Явка в Петербурге добралась до 56%

На выборах депутатов Государственной думы в Санкт-Петербурге проголосовали 56,08% избирателей. Такие данные сообщил журналистам председатель Горизбиркома Максим Мейксин днем 21 сентября. Господин Мейксин добавил, что итоговая явка может оказаться выше, так как обработка протоколов участковых избирательных комиссий еще продолжается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге явка на выборах депутатов Госдумы выросла до 56%, рассказал глава ГИК Максим Мейксин

Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ В Петербурге явка на выборах депутатов Госдумы выросла до 56%, рассказал глава ГИК Максим Мейксин

Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ

«Мы оцениваем, что эта явка — реакция жителей на внешние вызовы, конечно, в первую очередь, реакция на обращение президента Российской Федерации, который призвал всех на избирательные участки. Действительно, явка оказалась очень высокой»,— сказал глава ГИК Максим Мейксин.

По словам председателя Горизбиркома, комиссия проведет заседание по утверждению итогов голосования завтра, 22 сентября. По предварительным данным, «Единая Россия» лидирует на выборах в Законодательное собрание Петербурга с 55,45% голосов. Единственной партией, которая не преодолела 5% барьер, стала «Справедливая Россия».

Константин Леньков