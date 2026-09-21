Жителей Новороссийска предупредили о звуках стрельбы

В акватории морского порта Новороссийск 21 сентября до 13:00 пройдут учения с дежурными силами Новороссийской военно-морской базы. Второй этап учений запланирован с 21:00 до 23:00. В ходе мероприятий проведут практические стрельбы из артиллерийских установок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Во время учений военнослужащие отработают действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов. Жителей и гостей города призвали сохранять спокойствие и следить за сообщениями средств массовой информации, телевидения и радио.

На время проведения стрельб в акватории вводится запрет на плавание всех маломерных судов и плавсредств. Ограничение распространяется в том числе на суда, не подлежащие государственной регистрации, прогулочные и спортивные парусные суда.

Также запрещается использование надувных плавсредств и средств для занятий спортом на воде. В перечень входят гидроциклы, виндсерфинги, сапборды и их аналоги.

На время стрельб также запрещены любые виды подводных работ и водолазные спуски, в том числе с берега.

Мария Удовик