В Сочи цена метра в строящемся жилье достигла 646,7 тысячи рублей

Максимальная стоимость квадратного метра в строящемся жилом проекте Сочи составляет 646,7 тыс. руб. Еще один сочинский комплекс вошел в десятку проектов с наиболее высокой стоимостью жилья на стадии строительства на юге России. Данные приведены в исследовании системы мониторинга и аналитики недвижимости bnMAP.pro.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

Сочинский ЖК «Лестория» занял шестое место в рейтинге. Максимальная цена квадратного метра в проекте составляет 646,7 тыс. руб. Девелопером выступает «Неометрия». Еще один объект из Сочи — ЖК «Светский лес» — расположился на девятой позиции с максимальной стоимостью 582,3 тыс. руб. за кв. м. Проект реализует «Точно».

В первую пятерку рейтинга вошли только проекты в Крыму. Первое место занял сити-курорт «Новая Ливадия» в Ялте от ГК «Таврида Девелопмент» с максимальной ценой 996,3 тыс. руб. за кв. м. На втором месте оказался алуштинский ЖК «Стахеев» — 849,8 тыс. руб., на третьем — ялтинский «Роялта» с показателем 843,6 тыс. руб. за кв. м. Разница между максимальными ценами двух лидеров составляет 146,5 тыс. руб. за кв. м, или 17,2%.

Всего в исследовании рассмотрены 129 строящихся жилых проектов в южных регионах России. На Крым приходится 103 комплекса, еще 26 объектов находятся в Краснодарском крае.

В Сочи средняя стоимость квадратного метра в строящемся жилье комфорт-класса составляет 248,6 тыс. руб., бизнес-класса — 279,8 тыс. руб. По данным исследования, разница между сегментами достигает 12,6%. Проекты премиального класса и выше в исследовании не представлены.

Как отмечает основатель «Бест-Новострой» и bnMAP.pro Ирина Доброхотова, стоимость курортной недвижимости во многом зависит от уникальности конкретного предложения. Среди факторов она называет историческую локацию, виды, форматы квартир, особенности участка, архитектуру и инфраструктуру, а также ограниченный объем сопоставимых предложений.

В исследовании учитывались квартиры в открытой продаже в Крыму и курортных городах Краснодарского края — Сочи, Анапе, Туапсе и Новороссийске. В расчет брались только корпуса на стадии строительства, без введенных в эксплуатацию объектов.

Мария Удовик