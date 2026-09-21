«Нужно защитить застройщика от отзыва градостроительного плана»
Девелопер Алла Тишкова — о планах Минстроя по сокращению сроков для крупных строек
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ выступило с предложениями по ускорению реализации масштабных инвестпроектов. Их итоговая цель — сократить инвестиционно-строительный цикл. Ведомство намерено продлить до конца 2027 года мораторий на технологический и ценовой аудит крупных бюджетных строек и увеличить с полутора до трех лет срок действия заморозки требований регламентов для действующих градостроительных планов. Второе предложение связано с тем, что частые изменения нормативов заставляют девелоперов нести дополнительные расходы на перепроектирование долгосрочных объектов. Инициативы комментирует коммерческий директор строительной компании «Каскад» Алла Тишкова.
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«Начну с моратория на технологический и ценовой аудит бюджетных строек. Если его продлят до конца 2027 года — это правильный шаг, но есть нюансы. Например, наша компания — не бюджетный застройщик, но в курортных проектах в Анапе и Голубицкой, где строим инвест-отели с апартаментами, аудит касается и нас: через партнерские схемы, банковское финансирование.
Каждая такая проверка обернется тремя-четыре месяцами простоя, а это — замороженные деньги, проценты по кредитам, сдвинутые сроки открытия. Если мораторий сохранят, то мы выиграем время. Но я бы не называла это “ускорением” в чистом виде. Скорее речь идет о том, чтобы “не тормозить еще сильнее”.
Увеличение срока заморозки требований строительных регламентов с полутора до трех лет, на мой взгляд, действительно важная вещь. В частности, мы строим в Архызе, в горной местности. Там проектирование идет долго, изыскания — сложные. И если через полтора года выясняется, что требования поменялись, то придется переделывать. Снова потратим деньги и время. Три года — реалистичный горизонт для курортного проекта.
Но даже с этими инициативами остается то, что от Минстроя России не зависит. Это — региональные согласования. Посмотрите на пример Севастополя. Там путь от градплана до стройки занимает 18-24 месяца. И не потому, что регламенты меняются, а потому что согласующие органы работают медленно. В Ростовской области в 2025 году отклонили 80% заявок на строительство.
Причина часто не в качестве проекта, а в несоответствии регламентам, которые меняются быстрее, чем застройщик успевает перестроиться. В Адыгее прокуратура выявила избыточные требования к застройщикам, из-за которых согласование могло занимать больше трех месяцев.
Я бы предложила Минстрою пойти дальше. Мало заморозить требования на три года. Нужно синхронизировать их с региональными правилами землепользования и застройки. Сейчас градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) выдается, но если через год муниципалитет меняет ПЗЗ, то все — документ сгорает. В Арбитражном суде Адыгеи есть дела, где застройщики доказывают, что их проект соответствовал ГПЗУ на момент выдачи, а потом правила изменились. Если Минстрой хочет ускорить цикл, то нужно не просто заморозить регламенты, а защитить застройщика от отзыва градплана задним числом.
Мораторий на аудит хорош для бюджетных строек. Но у нас, частных девелоперов, есть своя головная боль и это — экспертиза проектной документации. Она может длиться месяцами.
Если министерство действительно хочет ускорить инвестцикл, то нужно сокращать не только аудит, но и сроки экспертизы. Или вводить параллельное проектирование и экспертизу, как это делается в некоторых регионах.
В целом, инициативы Минстроя — движение в правильную сторону. Но я бы не ждала, что они сами по себе решат проблему. Нужна еще работа с регионами. Так, в Краснодарском крае губернатор говорит о снятии административных барьеров, о задержках выдачи разрешений, о высокой стоимости подключения к сетям. Но пока это — слова. Если Минстрой РФ даст регионам четкие механизмы, а не просто рекомендации, вот тогда инвестцикл, действительно, сократится. И мы, девелоперы, это почувствуем не на бумаге, а на стройплощадке».