Etihad увеличит число рейсов из Сочи в ОАЭ до пяти в неделю

Авиакомпания Etihad планирует нарастить число рейсов из Сочи в ОАЭ. Сейчас выполняется четыре вылета в неделю, через месяц их станет пять, а с декабря сообщение станет ежедневным. Об этом представители перевозчика рассказали на пресс-конференции Manta Forum 2026, сообщает АТОР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

С конца октября Etihad также перейдет на три ежедневных вылета из Москвы вместо двух, а в Санкт-Петербург также вернется с конца октября. На московском направлении планируют задействовать более вместительные Boeing 777 и современные Airbus A350.

По словам представителя компании, с момента восстановления полетов Etihad не отменила ни одного рейса, а отдельные задержки были связаны преимущественно с погодой в Москве. В августе 2026 года объемы перевозок уже превысили показатели августа прошлого года.

Алина Зорина