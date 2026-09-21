У экс-замглавы комтранса Петербурга Рената Ягудина взыскали более 28 млн рублей

Суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и взыскал в доход России денежные средства с бывшего заместителя председателя комитета по транспорту Санкт-Петербурга Рената Ягудина и его супруги Инги Кузьминой. Речь идет о 24,775 млн рублей, $29,5 тыс. и €16,6 тыс. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд изъял в доход России деньги бывшего замглавы комтранса Петербурга Ягудина

Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ Суд изъял в доход России деньги бывшего замглавы комтранса Петербурга Ягудина

Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ

«Суд взыскал в доход Российской Федерации с ответчиков 24 775 000 рублей, 29 500 долларов США и 16 600 евро»,— говорится в сообщении.

Иск прокуратура подала в апреле 2026 года. Как указывалось в заявлении, деньги обнаружили при обыске по месту жительства господина Ягудина в рамках уголовного дела. Кроме наличных в рублях и иностранной валюте, правоохранители нашли дорогостоящие ювелирные украшения.

Согласно материалам иска, совокупный доход Рената Ягудина и его супруги за 2014–2024 годы за вычетом расходов составил 13,8 млн рублей. Обнаруженные денежные средства прокуратура сочла полученными коррупционным путем и потребовала обратить их в доход государства.

Ранее, в начале сентября, Смольнинский районный суд Петербурга приговорил Рената Ягудина к 10 годам колонии строгого режима по делу о получении взятки. Ему также назначили штраф в размере 25 млн рублей и запретили в течение 10 лет занимать должности на государственной службе.

По версии следствия, не позднее августа 2024 года Ренат Ягудин договорился со знакомым Павлом Стадником о получении через него взятки в размере 3,5 млн рублей от генерального директора ООО «Фавор-Гарант». Деньги предназначались за содействие в заключении госконтракта на поставку информационных лайтпостеров для остановочных павильонов Петербурга, ускоренную приемку и оплату товара, отсутствие претензий со стороны «Организатора перевозок», а также общее покровительство при будущих закупках.

23 октября 2024 года Павел Стадник передал Ренату Ягудину 2,5 млн рублей в рамках оперативно-разыскного мероприятия. После получения денег бывшего чиновника задержали сотрудники УФСБ. По данным суда, при задержании Ренат Ягудин выбросил пачки купюр и попытался скрыться на автомобиле.

Матвей Николаев