ЦБ попросил Минюст «быть милостивым» и помочь создать легальную криптоиндустрию в России

Российская криптоиндустрия «в легальном поле» начнет функционировать до конца 2026 года, ожидает первый зампред Центробанка (ЦБ) Владимир Чистюхин. Он назвал этот срок возможным при условии, что «коллеги в Минюсте будут милостивы» и сумеют договориться с ЦБ, тогда «акты будут вовремя зарегистрированы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

«Вполне возможно, что первые вступления в реестр, получение лицензий, где-то донастройка внутренних правил будет осуществлена еще до конца этого года, а это означает, что закон может начать работать»,— сказал господин Чистюхин на Московском финансовом форуме (цитата по «РИА Новости»).

В России с 1 сентября действует закон о регулировании криптовалют. 14 сентября ЦБ включил криптовалюты в список рисков для финансового рынка, так как их могут использовать вместо национальной валюты. Цифровые активы анонимны, децентрализованы и экстерриториальны, что создает риски их использования в незаконных целях или потери вложенных денег, пояснил регулятор.

Подробности — в материале «Ъ» «Крипте отмерили процент».