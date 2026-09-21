ЦБ попросил Минюст «быть милостивым» и помочь создать легальную криптоиндустрию в России
ЦБ: легальная российская криптоиндустрия может начать работу до конца года
Российская криптоиндустрия «в легальном поле» начнет функционировать до конца 2026 года, ожидает первый зампред Центробанка (ЦБ) Владимир Чистюхин. Он назвал этот срок возможным при условии, что «коллеги в Минюсте будут милостивы» и сумеют договориться с ЦБ, тогда «акты будут вовремя зарегистрированы».
Первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин
Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ
«Вполне возможно, что первые вступления в реестр, получение лицензий, где-то донастройка внутренних правил будет осуществлена еще до конца этого года, а это означает, что закон может начать работать»,— сказал господин Чистюхин на Московском финансовом форуме (цитата по «РИА Новости»).
В России с 1 сентября действует закон о регулировании криптовалют. 14 сентября ЦБ включил криптовалюты в список рисков для финансового рынка, так как их могут использовать вместо национальной валюты. Цифровые активы анонимны, децентрализованы и экстерриториальны, что создает риски их использования в незаконных целях или потери вложенных денег, пояснил регулятор.
Подробности — в материале «Ъ» «Крипте отмерили процент».
Будущий режим распределяет функции между разными видами лицензированных участников: брокеры станут посредниками при покупке цифровых активов на криптобиржах, а цифровые депозитарии — отвечать за их хранение. Сделки с цифровой валютой смогут проводить только лицензированные биржи, брокеры и обменники.
Для цифровых депозитариев допуск означает не только получение статуса, но и выполнение операционных требований: ведение четырех реестров, включая реестры депонентов, активов, операций и клиентских счетов, фиксацию каждой операции и проверку клиентов на подозрительные переводы. От Банка России также ожидаются правила допуска участников к получению статусов, регламент проверки клиентских операций и стандарты информационной безопасности, включая хранение и защиту клиентских активов.
Участникам придется соответствовать и финансовым порогам: капитал цифрового депозитария должен составлять не менее 50 млн руб., а при работе с иностранными системами — 100 млн руб.; для расчетного депозитария он должен превышать 250 млн руб. Для обменников предусмотрены минимальный объем операций около 3,5 млн руб. в месяц и обязанность сообщать регулятору о подозрительных сделках. Активы вне зарегистрированных адресов не получат судебной защиты в России.