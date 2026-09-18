Крипте отмерили процент

Банк России предложил ввести жесткие нормативы для регулирования вложений банков и их клиентов в криптовалюту. Регулятор объясняет это тем, что цифровые активы несут ряд специфических рисков, которые необходимо учитывать. Эксперты называют предложенные меры запретительными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

18 сентября Банк России опубликовал проект положения, вводящего новые банковские нормативы для ограничения рисков вложений в криптовалюты и инструменты, привязанные к ним. Нормативы предполагают учет не только прямых вложений самих кредитных организаций, но и инвестиций клиентов. При этом для активов «с низким риском блокировки и физической ликвидности» заложена возможность взаимозачета разнонаправленных позиций — на покупку и на продажу.

«Клиентская позиция, по которой банк не несет ответственности за реализацию санкционного риска, не войдет в расчет новых нормативов»,— поясняет ЦБ. Предельное значение нормативов для банков (Н31) и банковских групп (Н32) составит 1% от капитала. При этом совокупная величина риска (самого банка и клиентов) взвешивается с риск-весом 1250% для расчета норматива достаточности капитала.

Новые требования регулятора связаны со специфическими рисками таких инструментов. В частности, к ним ЦБ относит риск изъятия из распределенной сети — эмитент может в одностороннем порядке «обнулить» вложения владельцев стейблкоинов.

Регулятор также относит к ним «разметку» цифровой валюты, которая будет видна всем участникам сделок, что существенно снижает ее стоимость и ликвидность. Кроме того, существует риск физической ликвидности — в случае рыночного стресса предложение отдельных цифровых валют может быть ограничено, в результате чего потенциально контрагент может быть не в состоянии исполнить свои обязательства по поставке.

Согласно данным Банка России, среднемесячная сумма предполагаемых остатков средств россиян на централизованных криптобиржах в первом квартале 2026 года составила 720 млрд руб. По информации на конец марта 2026 года, доля средств россиян на кошельках криптобирж в биткойнах составляла 60% (350 млрд руб.), в эфире — 8% (44 млрд руб.), в других криптоактивах — совокупно 32% (186 млрд руб.).

Крупнейшие банки уже объявили, что готовят инфраструктуру к операциям с криптовалютой. Сбербанк, ВТБ и Т-Банк заявили о создании собственных цифровых депозитариев и встраивании покупки криптовалюты в мобильные приложения к декабрю. Альфа-банк в июле начал тестирование торгов криптовалютой в своем брокерском приложении. Руководитель отдела развития блокчейн-технологий Т-Банка Александр Кретов отметил, что Банк России заранее транслировал рынку свое отношение к криптовалюте на банковских балансах, так что у активных участников рынка было время заранее продумать инфраструктуру.

Вместе с тем участники рынка и эксперты указывают, что регулятор предложил довольно консервативное регулирование, которое будет скорее сдерживать развитие этого сегмента.

При обозначенных условиях регулирования банки в большей степени будут сконцентрированы на удовлетворении запросов клиентов, нежели на собственных вложениях в криптовалюту. Директор по стратегии финансовой группы «Финам» Ярослав Кабаков отмечает, что банкам выгоднее зарабатывать на инфраструктуре, брокерских продуктах и деривативах, чем держать криптоактивы на собственном балансе.

Причем, по мнению члена Национальной ассоциации специалистов финансового планирования Елены Требиной, инструменты, привязанные к криптовалютам, «выстрелят первыми», так как структурные продукты и цифровые финансовые активы с доходностью, привязанной к курсу биткойна, уже «обращаются на российских платформах и не требуют ни хранения монет, ни кошельков».

Вместе с тем, как отмечает управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов, привязка инвестиций и расчетов в цифровых валютах клиентов к обслуживающему банку противоречит международной практике, поэтому большого спроса здесь ждать и не приходится. «Самим банкам инвестиции и иные формы риска по операциям с цифровыми валютами тоже скорее не нужны в силу регулирования, близкого к заградительному»,— констатирует эксперт.

Как отметили в Сбербанке, лимит 1% устанавливает предельный объем масштаба криптобизнеса, но не ухудшает экономику операций. Однако риск-вес 1250% применяется ко всей экспозиции на криптовалюту и резко увеличивает нагрузку на капитал.

«В результате криптобизнес в рамках разрешенного лимита может оказаться менее востребованным: работать с криптоактивами может стать экономически невыгодно»,— считают в банке. При установленном регулятором риск-весе «криптопозиция фактически требует полного капитального покрытия, делая ее крайне дорогой для банка», отмечает и Ярослав Кабаков. В таких условиях, по мнению управляющего директора рейтинговой службы НРА Сергей Клисенко, «возможность взаимозачета разнонаправленных позиций может быть одним из ключевых моментов, который позволит развиваться этому продукту».

Максим Буйлов, Андрей Ковалев