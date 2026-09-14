Банк России включил криптовалюты в список рисков для финансового рынка

Банк России включил криптовалюты в список рисков для российской финансовой системы наряду с геополитическими и глобальными макроэкономическими факторами, а также технологическими и киберрисками. Информация указана в проекте Основных направлений развития финансового рынка на 2027–2029 годы.

Речь в документе идет о распространении «денежных суррогатов» — цифровых валют и стейблкоинов. Регулятор предупреждает, что россияне могут использовать платежные функции таких цифровых активов как альтернативу национальным валютам. Криптовалюты анонимны, децентрализованы и экстерриториальны, напоминает ЦБ, что создает риски потери вложенных средств, а также их использования в незаконных целях.

Центробанк обращает внимание, что регулирование работы криптовалют по всему миру находится на разных стадиях, а системного подхода к снижению указанных рисков тоже нет. «Это создает дополнительные риски роста теневого сегмента этого рынка. Меры, принимаемые отдельными странами, могут быть недостаточными для ограничения указанных рисков в рамках национальных экономик»,— указано в документе.

Вступивший с сентября в силу закон «О цифровых валютах и цифровых правах» вводит правила обращения цифровых валют, а также разрешает инвестировать в представленные на российском рынке криптоактивы при соблюдении ряда ограничений. Они, подчеркивает ЦБ, направлены в том числе на усиление борьбы с использованием криптовалют в преступных целях.