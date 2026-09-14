Банк России включил криптовалюты в список рисков для финансового рынка
Банк России включил криптовалюты в список рисков для российской финансовой системы наряду с геополитическими и глобальными макроэкономическими факторами, а также технологическими и киберрисками. Информация указана в проекте Основных направлений развития финансового рынка на 2027–2029 годы.
Речь в документе идет о распространении «денежных суррогатов» — цифровых валют и стейблкоинов. Регулятор предупреждает, что россияне могут использовать платежные функции таких цифровых активов как альтернативу национальным валютам. Криптовалюты анонимны, децентрализованы и экстерриториальны, напоминает ЦБ, что создает риски потери вложенных средств, а также их использования в незаконных целях.
Центробанк обращает внимание, что регулирование работы криптовалют по всему миру находится на разных стадиях, а системного подхода к снижению указанных рисков тоже нет. «Это создает дополнительные риски роста теневого сегмента этого рынка. Меры, принимаемые отдельными странами, могут быть недостаточными для ограничения указанных рисков в рамках национальных экономик»,— указано в документе.
Вступивший с сентября в силу закон «О цифровых валютах и цифровых правах» вводит правила обращения цифровых валют, а также разрешает инвестировать в представленные на российском рынке криптоактивы при соблюдении ряда ограничений. Они, подчеркивает ЦБ, направлены в том числе на усиление борьбы с использованием криптовалют в преступных целях.
Ключевое ограничение разделяет инвестиционное обращение и платежную функцию: цифровые валюты и стейблкойны можно покупать и продавать, но ими нельзя расплачиваться внутри страны. Для неквалифицированных инвесторов доступ к наиболее ликвидным криптовалютам предполагается связать с тестированием и лимитом в 300 тыс. руб. в год через одного посредника. Такая конструкция оставляет возможность владения активами, но не превращает их в обычное внутреннее средство расчетов и ограничивает массовый доступ к наиболее рискованным операциям.
Контроль связан не только с волатильностью активов. В феврале 2024 года финансовым организациям рекомендовали минимизировать участие в операциях с цифровыми валютами из-за финансовых рисков и риска вовлечения в отмывание доходов и финансирование терроризма. При этом в июле 2026 года эксперт указывал на нечеткость критериев организации обращения: потенциальная ответственность может затронуть даже физическое лицо, регулярно проводящее обмен через P2P-платформы.