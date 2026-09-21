Фракция «Новые люди» появится в Мурманской областной думе

Партия «Новые люди» на выборах в Мурманскую областную думу по единому округу проходит 5% барьер и будет допущена к распределению мандатов в региональном парламенте. По предварительным данным ГАС «Выборы», опубликованным утром 21 сентября, «Новые люди» получили 13% голосов. Всего в облдуму претендуют шесть партий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Мурманской областной думе появится фракция партии "Новые люди"

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ В Мурманской областной думе появится фракция партии "Новые люди"

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В регионе лидирует партия «Единая Россия» — ее поддержали 40% проголосовавших. На втором месте КПРФ с 15,3% бюллетеней, а ЛДПР получает 13.5%. Также минимальный порог преодолели партии «Справедливая Россия» и Партия пенсионеров, у которых насчитали 8,5% и 6,6% соответственно.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис утром в соцсетях поблагодарил избирателей за высокую оценку работы партии «Единая Россия» и пожелал успехов новым депутатам. Всего в регионе в голосовании приняли участие более 220 тысяч человек. Отметим, по предварительным данным ЦИК, на выборах в Госдуму по 130-му округу лидирует действующий депутат от «Единой России» Татьяна Кусайко. На момент публикации материала, у нее более 35% голосов.

Константин Леньков