Лукашенко в День независимости Армении пожелал ей стабильности
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Армению с Днем независимости. Господин Лукашенко убежден, что Минск и Ереван объединяют не только общие страницы истории, но и симпатии между их гражданами. По его мнению, это заложило «прочный фундамент для открытого и конструктивного партнерства» между двумя странами.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
По мнению белорусского президента, мир сейчас сталкивается с серьезными вызовами, поэтому особенно ценными становятся «проверенные временем дружественные связи». Он пожелал народу Армении «стабильности и уверенности в завтрашнем дне». «Это знаменательное событие — 35-летие обретения суверенитета — символизирует стремление армян к свободному и самостоятельному развитию, сохранению своей богатейшей культуры»,— сказано в поздравлении, текст которого опубликовала пресс-служба президента Белоруссии.
В мае президенты России, Белоруссии, Киргизии и Казахстана в совместном заявлении сообщили, что подготовка Армении к вступлению в Евросоюз несет серьезные риски для Евразийского экономического союза. По словам Александра Лукашенко, четыре лидера стран ЕАЭС не хотят, чтобы Армения выходила из объединения. Владимир Путин в сентябре пригласил премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москву, чтобы детально обсудить ситуацию.
Для ЕАЭС возможное вступление Армении в ЕС означает не параллельное участие в двух сопоставимых объединениях. ЕАЭС и ЕС несовместимы, поскольку оба предполагают отсутствие таможенных границ и свободу движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы.
При выходе Армении из соглашений ЕАЭС для нее должны восстановиться полноформатный таможенный контроль и пошлины, а документы по техническому регулированию и фитосанитарным нормам перестанут признаваться. Если Армения начнет переходить на стандарты Европейского союза, интеграцию с ней придется свернуть. Вступление Армении в ЕС также приведет к разрыву соглашения о свободной торговле и разрешительной системы для грузоперевозчиков.