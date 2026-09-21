Лукашенко в День независимости Армении пожелал ей стабильности

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Армению с Днем независимости. Господин Лукашенко убежден, что Минск и Ереван объединяют не только общие страницы истории, но и симпатии между их гражданами. По его мнению, это заложило «прочный фундамент для открытого и конструктивного партнерства» между двумя странами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

По мнению белорусского президента, мир сейчас сталкивается с серьезными вызовами, поэтому особенно ценными становятся «проверенные временем дружественные связи». Он пожелал народу Армении «стабильности и уверенности в завтрашнем дне». «Это знаменательное событие — 35-летие обретения суверенитета — символизирует стремление армян к свободному и самостоятельному развитию, сохранению своей богатейшей культуры»,— сказано в поздравлении, текст которого опубликовала пресс-служба президента Белоруссии.

В мае президенты России, Белоруссии, Киргизии и Казахстана в совместном заявлении сообщили, что подготовка Армении к вступлению в Евросоюз несет серьезные риски для Евразийского экономического союза. По словам Александра Лукашенко, четыре лидера стран ЕАЭС не хотят, чтобы Армения выходила из объединения. Владимир Путин в сентябре пригласил премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москву, чтобы детально обсудить ситуацию.