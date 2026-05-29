Лукашенко оценил возможный выход Армении из ЕАЭС

Четыре лидера стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не хотят, чтобы Армения выходила из объединения. Об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает агентство «БелТА».

Фото: Turar Kazangapov / Reuters Президент Белоруссии Александр Лукашенко

«Мы все констатировали: мы не хотим, чтобы Армения выходила из нашего Евразийского союза. В то же время — это заявление Владимира Владимировича Путина в выступлении — мы уважаем выбор Армении. Я здесь же добавил: мы уважаем выбор народа Армении», — заявил господин Лукашенко. Вместе с этим он добавил, что лидеры уважают выбор народа Армении, если он выберет вступление в Евросоюз.

Президенты России, Белоруссии, Киргизии и Казахстана в совместном заявлении сообщили, что подготовка Армении к вступлению в Евросоюз несет серьезные риски для Евразийского экономического союза. Главы стран призвали армянские власти как можно скорее провести референдум о вступлении в ЕС или сохранении членства в ЕАЭС.

Президенты решили доложить на очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета о возможных последствиях приостановки Договора о ЕАЭС со стороны Армении. Заседание запланировано на декабрь 2026 года.

