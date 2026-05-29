В ЕАЭС заявили о рисках для союза из-за подготовки Армении к вступлению в ЕС

Подготовка Армении к вступлению в Евросоюз несет серьезные риски для Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщили президенты России, Белоруссии, Киргизии и Казахстана в совместном заявлении. Его опубликовала пресс-служба Кремля.

Главы стран призвали Армению как можно скорее провести референдум о вступлении в ЕС или сохранении членства в ЕАЭС. Президенты решили доложить на очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета о возможных последствиях приостановки Договора о ЕАЭС со стороны Армении. Заседание запланировано на декабрь 2026 года.

В декабре 2025 года Армения и ЕС подписали повестку стратегического партнерства. Президент России Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил, что членство одновременно в ЕАЭС и Евросоюзе невозможно. По данным «Ъ», Россия пригрозила Армении приостановить или денонсировать соглашение о сотрудничестве с республикой в области поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов, если та продолжит процесс вступления в ЕС.

