Путин пригласил Пашиняна в Москву для обсуждения ситуации с членством в ЕС и ЕАЭС

Президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москву, чтобы детально обсудить ситуацию с членством в ЕС и ЕАЭС. 1 сентября политики переговоры в Бишкеке.

«Мы договорились вести диалог в спокойном режиме»,— сказал президент на пресс-подходе по итогам визита в Киргизию.

Владимир Путин отметил, что быть частью одновременно и ЕС, и ЕАЭС для Армении невозможно. «Нас с армянским народом связывают исторические узы дружбы и даже больше, чем дружбы… Но просто находиться в одной и в другой организации одновременно невозможно»,— сказал президент.

На переговорах с президентом России Никол Пашинян сообщил, что Армения не видит в стремлении в Евросоюз нарушений договоренностей с РФ и ЕАЭС. Он также добавил, что Ереван заинтересован в развитии отношений с Москвой.

В марте прошлого года парламент Армении принял закон «О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз». В декабре 2025 года стороны подписали повестку стратегического партнерства. Тогда господин Путин также заявил, что членство одновременно в ЕАЭС и ЕС невозможно.

Подробнее — в материале «Ъ» «Армения не встала с двух стульев».