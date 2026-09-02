Путин пригласил Пашиняна в Москву для обсуждения ситуации с членством в ЕС и ЕАЭС
Президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москву, чтобы детально обсудить ситуацию с членством в ЕС и ЕАЭС. 1 сентября политики переговоры в Бишкеке.
«Мы договорились вести диалог в спокойном режиме»,— сказал президент на пресс-подходе по итогам визита в Киргизию.
Владимир Путин отметил, что быть частью одновременно и ЕС, и ЕАЭС для Армении невозможно. «Нас с армянским народом связывают исторические узы дружбы и даже больше, чем дружбы… Но просто находиться в одной и в другой организации одновременно невозможно»,— сказал президент.
На переговорах с президентом России Никол Пашинян сообщил, что Армения не видит в стремлении в Евросоюз нарушений договоренностей с РФ и ЕАЭС. Он также добавил, что Ереван заинтересован в развитии отношений с Москвой.
В марте прошлого года парламент Армении принял закон «О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз». В декабре 2025 года стороны подписали повестку стратегического партнерства. Тогда господин Путин также заявил, что членство одновременно в ЕАЭС и ЕС невозможно.
Подробнее — в материале «Ъ» «Армения не встала с двух стульев».
Президент России Владимир Путин на саммите ШОС в Бишкеке заявил, что стремление Армении в Евросоюз создает сложности из-за участия республики в Евразийском экономическом союзе, и призвал как можно быстрее определиться с вопросом вступления в ЕС. Он подчеркнул, что принятие закона о начале вступления Армении в другую организацию будет означать заявление о выходе из ЕАЭС. Армения и Евросоюз подписали повестку стратегического партнерства в декабре 2025 года.
В июле 2026 года премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал укрепление сотрудничества со странами ЕАЭС одним из внешнеполитических приоритетов страны, отметив, что в отношениях Армении с Евросоюзом нет обязательств, которые противоречили бы статусу страны в ЕАЭС. При этом в апреле 2026 года Владимир Путин уже заявлял, что нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и ЕАЭС невозможно по чисто экономическим причинам.
В июне 2026 года Никол Пашинян заявил, что страна продолжит работать с ЕАЭС до тех пор, пока выбор между ЕАЭС и Евросоюзом будет неизбежным. В том же месяце в совместном заявлении глав четырех государств-членов ЕАЭС впервые за 12 лет существования организации перед Арменией был поставлен вопрос о ее дальнейшем внешнеполитическом выборе.