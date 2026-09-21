Петербуржец задержан после угрозы ножом врачу скорой помощи

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга задержали 44-летнего мужчину, который, предположительно, угрожал ножом врачу скорой помощи. Медик приехал в квартиру для оказания помощи супруге задержанного, сообщили 21 сентября в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Инцидент произошел ночью 21 сентября в доме №45/1 на проспекте Наставников. Вызов поступил к 40-летнему сотруднику скорой помощи, который прибыл к женщине.

По предварительным данным, ее нетрезвый 44-летний муж негативно отреагировал на визит медика и достал нож. Прибывшие сотрудники полиции задержали мужчину и доставили его в отдел.

В отношении петербуржца составили административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Матвей Николаев