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Почти 90% турпакетов в Абхазию реализуются с трансфером через Сочи

Абхазия сохраняет показатели прошлого года по спросу на поездки в бархатный сезон. С 1 сентября по 15 октября ее доля в продажах туров по России и ближнему зарубежью достигла 31%, а спрос на поездки в этот период вырос на 45% год к году, сообщили в Российском союзе туриндустрии со ссылкой на данные туроператора «Алеан».

Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

По словам заместителя генерального директора «Алеан» Оксаны Булах, рост обеспечило в том числе расширение предложения за счет популярных отелей с тарифом «все включено». Осенью туристы чаще выбирают гостиницы с питанием и бассейном, которые позволяют проводить время на территории отеля при неблагоприятной погоде.

Средняя стоимость размещения выросла примерно на 10% по сравнению с прошлой осенью. При этом относительно летнего сезона отели предоставляют скидки до 50%. Стоимость недельного тура для двоих с питанием по системе «все включено» начинается от 32,2 тыс. руб.

Около 87% турпакетов в Абхазию реализуются с перелетом до Сочи и последующим трансфером. На прямые туры через аэропорт Сухума приходится 13%. Их доля увеличивается по мере расширения полетной программы. Основной спрос на такие туры формируют туристы из Москвы, Екатеринбурга и Челябинска.

С января по август Абхазию посетили около 660 тыс. туристов. Власти республики рассчитывают по итогам года принять около 2 млн человек против 1,8 млн в 2025 году. Министр туризма Абхазии Астамур Логуа отмечал, что пока оценить перспективы достижения этой цели сложно, однако бархатный сезон сохраняет динамику прошлого года.

Вячеслав Рыжков

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