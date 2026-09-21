Петербургский пенсионер передал мошенникам более 8 кг золота и деньги

В Санкт-Петербурге задержали девушку, которую подозревают в работе курьером мошенников, обманувших 77-летнего пенсионера более чем на 102 млн рублей. Пожилой мужчина передал злоумышленникам золотые слитки общей массой 8,25 кг и денежные средства, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге задержали курьера мошенников, обманувших пенсионера на 102 млн рублей

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ В Петербурге задержали курьера мошенников, обманувших пенсионера на 102 млн рублей

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В конце августа пенсионер обратился в полицию Фрунзенского района. По его словам, в конце мая его супруге позвонил неизвестный, представившийся сотрудником спецслужб. Он сообщил о необходимости передать сбережения для «проверки».

Затем злоумышленники убедили мужчину покупать золотые слитки и передавать их прибывавшим курьерам.

«В период с 25 мая по 7 августа текущего года потерпевший передал золотые слитки общей массой 8 250 граммов и денежные средства. Общая сумма материального ущерба составила более 102 миллионов рублей»,— рассказали в ГУ МВД.

В отношении задержанной проводится расследование. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере.

Матвей Николаев