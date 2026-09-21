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Из поликлиники в Тосно эвакуировали 100 человек из-за пожара

В Тосно Ленинградской области из здания поликлиники спасли пять человек во время пожара. Всего из медучреждения эвакуировали 100 человек, в том числе десять детей, сообщили 21 сентября в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти.

В Тосно из горящей поликлиники спасли пять человек

В Тосно из горящей поликлиники спасли пять человек

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Тосно из горящей поликлиники спасли пять человек

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Сообщение о происшествии поступило из дома №21 на улице Боярова. На четвертом этаже поликлиники произошло задымление. По предварительным данным, в одном из кабинетов загорелось оборудование.

Пожарным пришлось использовать специальные спасательные устройства, чтобы вывести из опасной зоны пять человек. Остальных находившихся в здании эвакуировали.

Обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

Матвей Николаев

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