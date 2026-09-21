В Петербурге 21 сентября ожидаются дожди и температура до +16 градусов

В понедельник, 21 сентября, Санкт-Петербург окажется под влиянием центральной части североатлантического циклона. В городе ожидается облачная погода с прояснениями и дождями, сообщает центр «ФОБОС».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петербург накроет облачность североатлантического циклона

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Петербург накроет облачность североатлантического циклона

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Из-за облачности и осадков приток солнечного тепла будет ограничен. Температура воздуха днем в Петербурге составит +14…+16 градусов, в Ленинградской области — +12…+17.

Ветер будет юго-западным, его скорость составит 2–7 м/с. Атмосферное давление продолжит расти и достигнет 757 мм ртутного столба, однако останется ниже климатической нормы.

Матвей Николаев