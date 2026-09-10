Politico: США потребовали от союзников по НАТО выйти из МУС

Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер на встрече с представителями других стран альянса призвал их выйти из Римского статута — договора об учреждении Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщает Politico со ссылкой на трех дипломатов стран НАТО.

Закрытая встреча прошла в середине июля. По словам собеседников издания, господин Уитэкер обратился к дипломатам стран-союзниц с «просьбой помочь в роспуске международного органа». «Мы будем внимательно следить за тем, кто поддерживает Америку»,— процитировали источники представителя США. На заседании в защиту МУС выступили Франция и Нидерланды. Представители этих стран дали понять, что не согласны с таким шагом.

Параллельно, по сведениям Politico, американская миссия разослала делегациям НАТО сообщение о планах «систематически ослаблять возможности» МУС. «Мы настоятельно просим вас немедленно предпринять шаги по выходу (из органа.—“Ъ”). США призвали «изучить угрозу», которую представляет для них МУС, осудить его «чрезмерные полномочия» и прекратить любую финансовую поддержку суда.

Дональд Трамп начал вводить санкции против МУС еще в первый президентский срок и продолжил после возвращения на пост главы государства в 2025 году. В июле 2026-го США объявили о начале кампании «по ликвидации угрозы суверенитету» со стороны МУС. Решение объяснили тем, что суд инициировал расследование против американских военнослужащих и отказывается закрывать эти дела. В августе Минфин США ввел санкции против председателя МУС Томоко Аканэ. В поддержку суда выступили Япония, Норвегия, Финляндия, Бельгия, Германия, Нидерланды и Великобритания.