Госдепартамент США начал кампанию по борьбе с Международным уголовным судом
В Белом доме объявили о начале кампании «по ликвидации угрозы суверенитету США» со стороны Международного уголовного суда (МУС). Вашингтон обещает вводить санкции против международного органа, отменять визы его сотрудникам, призывать другие страны не подчиняться Римскому статуту, а также «ужесточать контроль» в отношении стран, которые полагаются на американскую помощь, но не собираются отвергнуть полномочия МУС.
О начале борьбы с этой структурой объявил госсекретарь США Марко Рубио. «Ранее МУС уже инициировал расследование в отношении американских военнослужащих и сотрудников разведки и с тех пор отказывается закрывать эти дела»,— объяснили свое решение в Госдепартаменте. Там назвали Международный суд «наднациональным карательным органом» и отвергли его право преследовать американских военнослужащих и чиновников.
«За МУС стоит и управляет им влиятельная сеть левых неправительственных организаций, самодовольных глобалистов и враждебных правительств стран третьего мира, объединенных своей неприязнью к США»,— написал господин Рубио в своей колонке для The Wall Street Journal. Он выразил обеспокоенность за тех американцев, которые «рискуют жизнями ради восстановления порядка в Западном полушарии», но из-за МУС сталкиваются «с постоянным риском преследования за "преступления"».
«Администрация Трампа всегда будет защищать американских военнослужащих от этой угрозы. США начинают дипломатическую кампанию с простым посылом: суверенные государства выше глобализма»,— заключил господин Рубио.
Власти США уже поднимали тему борьбы с МУС в 2018 году. Тогда Вашингтон также угрожал принять меры против суда из-за расследования действий американских военных в Афганистане и разбирательств в отношении Израиля. Тогда в суде заявляли, что продолжат независимую работу по расследованию преступлений, несмотря на угрозу санкций.
США не признают юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), не являются его участником и не ратифицировали Римский статут, на основе которого действует МУС. США считают, что суд нарушает их суверенитет и может быть использован против интересов страны. Ранее Вашингтон вводил санкции против отдельных должностных лиц МУС, например, судей, участвовавших в расследованиях действий американских военных в Афганистане или ордеров на арест израильских чиновников. В августе 2025 года США ввели ограничения против четырех сотрудников МУС из-за «вредоносных действий» суда и расследований, касающихся Соединенных Штатов и Израиля. В июне того же года санкции были введены против еще четырех судей МУС.
Противостояние США и МУС обострилось после того, как в ноябре 2024 года МУС выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в Палестине. Администрация бывшего президента США Дональда Трампа, а также Майк Джонсон, спикер Палаты представителей Конгресса США, допустили введение санкций против МУС или его должностных лиц в случае выдачи ордеров на арест израильских чиновников. Палата представителей США одобряла законопроекты о санкциях против МУС, предусматривающие запрет на операции с собственностью в США и отмену виз для сотрудников суда. Венгрия и Буркина-Фасо, Мали, Нигер также объявили о выходе из МУС, называя его «инструментом неоколониалистских репрессий» и «политическим судом».