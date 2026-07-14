Госдепартамент США начал кампанию по борьбе с Международным уголовным судом

В Белом доме объявили о начале кампании «по ликвидации угрозы суверенитету США» со стороны Международного уголовного суда (МУС). Вашингтон обещает вводить санкции против международного органа, отменять визы его сотрудникам, призывать другие страны не подчиняться Римскому статуту, а также «ужесточать контроль» в отношении стран, которые полагаются на американскую помощь, но не собираются отвергнуть полномочия МУС.

О начале борьбы с этой структурой объявил госсекретарь США Марко Рубио. «Ранее МУС уже инициировал расследование в отношении американских военнослужащих и сотрудников разведки и с тех пор отказывается закрывать эти дела»,— объяснили свое решение в Госдепартаменте. Там назвали Международный суд «наднациональным карательным органом» и отвергли его право преследовать американских военнослужащих и чиновников.

«За МУС стоит и управляет им влиятельная сеть левых неправительственных организаций, самодовольных глобалистов и враждебных правительств стран третьего мира, объединенных своей неприязнью к США»,— написал господин Рубио в своей колонке для The Wall Street Journal. Он выразил обеспокоенность за тех американцев, которые «рискуют жизнями ради восстановления порядка в Западном полушарии», но из-за МУС сталкиваются «с постоянным риском преследования за "преступления"».

«Администрация Трампа всегда будет защищать американских военнослужащих от этой угрозы. США начинают дипломатическую кампанию с простым посылом: суверенные государства выше глобализма»,— заключил господин Рубио.

Власти США уже поднимали тему борьбы с МУС в 2018 году. Тогда Вашингтон также угрожал принять меры против суда из-за расследования действий американских военных в Афганистане и разбирательств в отношении Израиля. Тогда в суде заявляли, что продолжат независимую работу по расследованию преступлений, несмотря на угрозу санкций.