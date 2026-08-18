В МУС прокомментировали санкции США против его представителей
Международный уголовный суд (МУС) заявил, что новые санкции США в отношении его председателя Томоко Аканэ и старшего прокурора Абдулая Сейе ставят под угрозу международный правопорядок и подрывают верховенство права. Это следует из заявления инстанции.
«Когда представители судебных органов сталкиваются с угрозами за применение закона, под угрозой оказывается сам международный правопорядок... Как уже заявлялось ранее, суд не намерен отступать и твердо поддерживает своих сотрудников. Суд продолжит в полной мере выполнять свой мандат»,— сообщили в пресс-службе МУС (цитата по ТАСС). В инстанции добавили, что новые ограничения Минфина США не повлияют на ее работу.
Сегодня Минфин США ввел санкции против представителей МУС из-за злоупотребления властью, утверждал госсекретарь Марко Рубио. Его заявление привела пресс-служба Госдепартамента. Господин Рубио назвал «опасным прецедентом» попытки МУС «установить свою власть над гражданами Соединенных Штатов и других стран, которые не дали согласия на его юрисдикцию или не ратифицировали Римский статут».
С июля Госдепартамент проводит кампанию против МУС из-за расследований инстанции в отношении американских военнослужащих и чиновников. В Белом доме пообещали вводить санкции против международного органа, отменять визы его сотрудников и призывать другие страны не подчиняться Римскому статуту, а также «ужесточать контроль» в отношении стран, которые полагаются на американскую помощь, но не собираются отвергнуть полномочия МУС.
Кампания США по борьбе с Международным уголовным судом (МУС) началась в июле 2026 года с целью «ликвидации угрозы суверенитету США». В рамках этой кампании госсекретарь Марко Рубио заявил о планах вводить санкции против МУС, отменять визы его сотрудникам и призывать другие страны не подчиняться Римскому статуту.
Санкции против МУС и его сотрудников США вводили и ранее. В июне 2025 года под ограничения попали четыре судьи МУС, а в августе того же года — ещё четыре члена суда. Эти меры были связаны с расследованиями МУС в отношении действий американских военнослужащих в Афганистане и Израиля.
Европейский союз в июле 2026 года отверг точку зрения США, считающих МУС угрозой американскому суверенитету, и назвал нападки на суд и его сотрудников «недопустимыми». Однако 18 декабря 2025 года США ввели санкции против двух судей МУС, Гоча Лордкипанидзе из Грузии и Эрденебалсурена Дамдина из Монголии, из-за их участия в расследованиях против Израиля.