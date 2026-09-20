В Центральном районе Петербурга загорелась мансарда пятиэтажного дома

В Центральном районе Санкт-Петербурга вечером 20 сентября произошел пожар в мансарде пятиэтажного дома. Возгоранию присваивали повышенный номер сложности, сообщили в городском управлении МЧС.

Пожар произошел в доме №12А в Транспортном переулке. Огонь распространился на площади около 100 кв. м.

В 17:26 пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС. К 18:24 возгорание удалось локализовать, после чего ранг пожара понизили до номера 1.

В тушении задействованы 32 человека и восемь единиц техники. Информация о пострадавших пока не поступала.

Матвей Николаев