В Петербурге суд удалил с избирательного участка члена УИК

Кировский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск участковой избирательной комиссии №631 об отстранении и удалении с участка ее члена с правом решающего голоса. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Как следует из материалов дела, член комиссии во время выдачи бюллетеней неоднократно требовал предъявить книгу списка избирателей, а также сообщить и подсчитать число избирателей, получивших бюллетени. Несмотря на просьбы не отвлекать членов комиссии от работы, мужчина продолжал настаивать на выполнении своих требований.

Из-за действий ответчика выдачу бюллетеней приходилось приостанавливать четыре раза — на 15, 10, 10 и 15 минут. В результате избирателям пришлось ждать обслуживания либо обращаться к другим членам УИК.

В своей жалобе мужчина подтвердил, что требовал ознакомиться с книгами списка избирателей, чтобы самостоятельно подсчитывать выданные бюллетени. Суд пришел к выводу, что речь шла не об однократном ознакомлении с документом, а о получении и обобщении текущих сведений непосредственно в ходе голосования.

Матвей Николаев