Явка на выборах в Госдуму в Петербурге к 15:00 достигла 46,82%

По состоянию на 15:00 20 сентября явка избирателей в Петербурге на выборах депутатов Государственной Думы составила 46,82%, или 1 906 665 человек. На выборах в Законодательное собрание проголосовали 47,58%, или 1 925 853 избирателя. Данные опубликовал Медиацентр «Выборы-2026».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Явка на выборах в Петербурге за три часа выросла более чем на 3 процентных пункта

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Явка на выборах в Петербурге за три часа выросла более чем на 3 процентных пункта

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

К 12:00 явка составляла 43,29% на выборах в Госдуму и 44,06% — на выборах в Заксобрание. Таким образом, за три часа показатель вырос на 3,53 и 3,52 процентного пункта соответственно. Ранее эти значения также приводила «Фонтанка» со ссылкой на члена Горизбиркома Юрия Кузьмина.

В целом по России к 13:40 третьего дня голосования явка на выборах депутатов Госдумы превысила 50% и составила 50,46%.

Матвей Николаев