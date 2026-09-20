Более 60 рейсов задержаны и отменены в аэропорту Сочи, в том числе в Москву

Массовые задержки и отмены рейсов фиксируются в воскресенье в аэропорту Сочи на фоне ограничений, введенных Росавиацией для обеспечения безопасности полетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани на 16:00 мск, задержано или отменено 42 рейса на прилет и 26 — на вылет. В частности, своевременно не могут отправиться самолеты в Москву. Это связано с временным закрытием столичных аэропортов из-за атаки беспилотников.

Кроме того, на понедельник, 21 сентября, перенесены несколько рейсов — в Красноярск, Москву, Челябинск, Санкт-Петербург, Ижевск и другие города.

Отмечается, что аэропорт Сочи был закрыт с вечера 19 сентября, ограничения действовали до 02:00 мск 20 сентября. Позже, около 11:00 мск воскресенья, вводились дополнительные ограничения в связи с ракетной опасностью.

Наталья Решетняк