На пляже «Ласковый» в Петербурге нашли мертвую балтийскую нерпу

На пляже «Ласковый» в Курортном районе Санкт-Петербурга обнаружили тело погибшей балтийской нерпы. Ластоногое нашли 19 сентября на побережье Финского залива.

По информации Фонда друзей балтийской нерпы, животное могло погибнуть после попадания в промысловые орудия. Специалисты организации связывают произошедшее с промышленной рыбной ловлей.

В фонде отметили, что ранее пытались совместно с профильными ведомствами найти решение проблемы и защитить ластоногих. В частности, предлагалось устанавливать специальные защитные устройства на рыболовные орудия, однако реализовать эту инициативу не удалось.

Как заявили в организации, подобные случаи гибели нерп происходят ежегодно во время осенней путины.

Матвей Николаев