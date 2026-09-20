Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский проголосовал на выборах в Госдуму

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский принял участие в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы. Свой выбор глава региона сделал на избирательном участке №71 в областном молодежном центре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Цыбульский принял участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Александр Цыбульский принял участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Господин Цыбульский сообщил об этом в соцсетях, отметив, что пришел на участок с чувством человека, выполнившего свой гражданский долг.

На участке глава региона также отметил активность архангелогородцев. По его словам, в такие моменты особенно заметно, что людям небезразлично будущее страны и родного региона.

В 2026 году в Архангельской области проходят выборы депутатов Госдумы, а также дополнительные выборы в областное Собрание и выборы представительных органов в пяти муниципальных образованиях.

Матвей Николаев