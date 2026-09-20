Полиция забрала членов УИК из закрытого участка в Автово во второй день выборов

Поздним вечером 19 сентября сотрудники полиции забрали в отдел четверых членов УИК №607, расположенной на территории муниципального образования «Автово», рассказали в пресс-службе партии «Справедливая Россия». Сотрудники правоохранительных органов прибыли на участок после звонка кандидатов от СР Ильи Шмакова и Егора Бушуева. По информации партийцев, члены УИК находились в здании, где находится участок, в неположенное время. В партии заявили утром 20 сентября, что доставленные накануне в отдел полиции члены УИК по-прежнему работают на избирательном участке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полицейские забрали членов УИК из закрытого участка в Автово во второй день выборов

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Полицейские забрали членов УИК из закрытого участка в Автово во второй день выборов

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Поводом для посещения участка №607 стала неработающая камера видеонаблюдения. Один из партийцев опубликовал скриншот сайта, на котором вместо трансляции демонстрировался черный экран. Ранее 19 сентября в «Справедливой России» обратили внимание на расхождение количества проголосовавших с позицией их наблюдателей. За первый день члены УИК зафиксировали в акте 221 избирателя, получившего бюллетень, а за второй — 510 (по данным ГАС «Выборы» — 210 и 510 соответственно). При этом наблюдатели полагают, что явка во второй день была ниже в пять раз.

В Горизбиркоме заявили, что членов УИК №607 не доставляли в отдел полиции. По словам представителя городской комиссии Юрия Кузьмина, сотрудники правоохранительных органов проверили документы и отпустили членов избиркома.

«Члены участковой избирательной комиссии опечатали помещение для голосования в 20:00 и в соседнем помещении готовились к предстоящему дню. <...> Сотрудники [МВД] приехали, уточнили статус членов участковой комиссии и отпустили. Ни в какое отделение полиции они доставлены не были»,— заявил господин Кузьмин журналистам.

Член Горизбиркома Кузьмин также назвал возможную причину отсутствия трансляции на участке. Он заявил, что за это отвечает Центризбирком и Ростелеком. «Может быть, был какой-то сбой. Они сразу же по заявкам устраняются. К сожалению, такое бывает», — пояснили в ГИК.

Голосование завершится в 20:00 20 сентября. Члены участковых избирательных комиссий приступят к подсчету голосов. В Петербурге изберут депутатов Законодательного собрания, Государственной думы, а также муниципального образования «Автово». В МО «Оккервиль», МО «Красненькая речка» и МО «Новоизмайловское» проходят дополнительные выборы.

Константин Леньков