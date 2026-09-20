Перевооружение Германии имеет решающее значение для сдерживания России, но растущая популярность немецких крайне правых политиков вызывает беспокойство среди союзников. Об этом пишет The Wall Street Journal. Издание указывает, что «Альтернатива для Германии» считается лояльной к Москве: призывает отменить санкции, возобновить закупки российских энергоносителей, а также выступает за выход Германии из ЕС.

«Напряженность нарастает по мере того, как "Альтернатива для Германии" лидирует в опросах общественного мнения. Крайне правая партия сблизилась с Москвой и хочет положить конец тому, что она называет «культурой вины» в Германии за преступления нацистской эпохи», — отмечает WSJ.

После начала российской СВО на Украине немецкие власти запустили масштабную программу перевооружения ФРГ. Столь революционные изменения не могут не повлиять на соседей Германии в Европе и на трансатлантические отношения, заявил Лукаш Ясинский из Польского института международных отношений. В то же время старший научный сотрудник Совета по международным отношениям в Вашингтоне Лиана Фикс высказала мнение, что Германия могла бы развеять опасения соседей, связав процесс перевооружения с общеевропейскими структурами.

Financial Times в конце прошлого года писала, что в 2025–2030 годах Германия запланировала потратить на оборону в общей сложности €650 млрд. Тогда же министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что уже в 2029 году может начаться война между НАТО и Россией.

Bloomberg на днях сообщило, что Берлин разрабатывает меры по подготовке системы здравоохранения к возможному военному конфликту.