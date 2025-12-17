FT: Германия готова потратить на оборону €650 млрд к 2030 году

Бундестаг сегодня должен утвердить масштабный пакет военных закупок €50 млрд, который завершит рекордный год по перевооружению Германии. На период 2025–2030 годов страна намерена потратить на оборону в общей сложности €650 млрд. Это вдвое больше, чем за предыдущие пять лет, сообщает Financial Times.

Наращивание финансирования связано в том числе с опасениями берлинских чиновников, что к 2029 году Россия «может быть готова напасть на НАТО». Среди закупок, деньги на которые должны выделить в среду, — поставка одежды и защитного снаряжения для солдат на €21 млрд, поставка боевых машин пехоты Puma на €4 млрд, а также контракт на €2 млрд по поставке спутниковых систем, призванных повысить возможности европейской разведки на восточном фланге НАТО.

Директор берлинского аналитического центра Edina Кристиан Меллинг утверждает, что девиз немецких военных программ — «получить все, что можно, к 2029 году». В частности, Бундесвер хочет закупить до 12 тыс. вооруженных беспилотников на €1 млрд. Поставки должны начать уже в 2026 году.

11 декабря генсек НАТО Марк Рютте призвал готовиться «к войне огромных масштабов», которую пережили «деды и прадеды». По его мнению, альянс будет «следующей целью России». В Кремле назвали заявление господина Рютте «безответственным». Президент Владимир Путин неоднократно уверял, что Россия не намерена нападать на НАТО.

Об опасениях альянса — в материале «Ъ» «В образе стального дикобраза».