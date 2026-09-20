Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Явка на выборах депутатов Госдумы в Ленобласти составила 48,67%

Явка избирателей на выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания РФ девятого созыва в Ленинградской области составила 48,67%. Свои голоса отдали 697 640 человек.

Явка на выборах в Ленобласти превысила 48%

Явка на выборах в Ленобласти превысила 48%

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Явка на выборах в Ленобласти превысила 48%

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

На выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области восьмого созыва явка составила 49,70%. В голосовании приняли участие 686 353 избирателя.

Данные привели в региональной избирательной комиссии. Голосование в Ленинградской области проходило 20 сентября 2026 года.

Матвей Николаев

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд