На выборы в Удмуртии пришли Лягушка, Лесовик и Дед Мороз

На участки для голосования в Удмуртии заявились Дед Мороз, Лесовик и Лягушка, сообщили в Общественной палате Удмуртии. Дед Мороз посетил Сарапул и поздравил местных жителей с наступающим Новым годом, Лесовик — символ зимних сельских спортивных игр — встречал избирателей на выборном участке в Балезино. В каком городе была Лягушка — не сообщается.

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«На один из участков пришла Лягушка. Правда, проголосовать она не смогла — по закону участвовать в выборах могут только граждане РФ, обладающие избирательным правом и зарегистрированные на территории соответствующего субъекта»,— пояснили в избиркоме. Отмечается, что праздничная атмосфера на участках — это отражение характера Удмуртии.

Выборы в Госдуму девятого созыва проходят с 18 по 20 сентября. Общее количество мест в нижней палате — 450 мандатов. В Удмуртии находятся два одномандатных округа. Параллельно с этим в республике избирают депутатов райсоветов и гордумы Можги.

На дистанционное электронное голосование (ДЭГ) зарегистрировались 137,6 тыс. местных жителей. По ДЭГ явка превысила 75%. К концу 19 сентября она составила 35,35%. К 10:00 третьего дня голосования явка достигла 37,2%. На брифинге наблюдателей днем 19 сентября заявили об отсутствии серьезных нарушений на выборах. В Удмуртии работают почти 1,1 тыс. участковых комиссий.