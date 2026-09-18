В Удмуртии открылись избирательные участки на выборах в Госдуму
Почти 1,1 тыс. участковых комиссий в Удмуртии приступили к работе на выборах. Сегодня утром начался первый день голосования. В работе комиссий задействовано более 10,5 тыс. человек, сообщили в избиркоме республики.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Помимо голосования за кандидатов в Госдуму, в 25 сельских районах Удмуртии проходят выборы в местные представительные органы, в Можге — в гордуму.
Напомним, более 100 тыс. жителей республики подали заявления на участие в дистанционном электронном голосовании.
Выборы в Госдуму девятого созыва проходят с 18 по 20 сентября. Общее количество мест в нижней палате — 450 мандатов. Из них 225 депутатов выберут по партийным спискам, остальных 225 — по одномандатным округам.