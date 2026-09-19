Наблюдатели заявили об отсутствии серьезных нарушений на выборах в Удмуртии

Нарушений, способных повлиять на итоги голосования или волеизъявление жителей Удмуртии, не наблюдается, заявил на брифинге днем 19 сентября руководитель корпуса общественных наблюдателей республики Степан Чирков. Его слова передает корреспондент «Ъ-Удмуртия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ

Выборы в Госдуму девятого созыва проходят с 18 по 20 сентября. Общее количество мест в нижней палате — 450 мандатов. В Удмуртии находятся два одномандатных округа. Параллельно с этим в республике избирают депутатов райсоветов и гордумы Можги.

На дистанционное электронное голосование (ДЭГ) зарегистрировались 137,6 тыс. местных жителей. К 15:00 второго дня голосования явка составила 29,52%. По ДЭГ явка превысила 75%. В регионе работают почти 1,1 тыс. участковых комиссий.